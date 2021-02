VIDEO Viral: O profesoară își face numărul de aerobic în timp ce lovitura de stat din Myanmar se desfășoară în spatele ei Înregistrarea video care s-a viralizat parea prea absurda sa fie reala dar utilizatorii de pe platformele social media au putut sa îi confirme rapid autenticitatea, relateaza BuzzFeed.



Lovitura de stat din Myanmar a luat o întorsatura absurda luni pe masura ce un videoclip cu o femeie dansând în timp ce vehicule armate trec în spatele ei s-a viralizat pe social media.



Videoclipul pare sa fi fost filmat luni dimineața în timp ce avea loc puciul militar, surprinzând o scena suprarealista cu lovitura de stat pusa pe un beat electronic…

Sursa articol: hotnews.ro

