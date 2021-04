Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii USR PLUS amenința ca nu vor vota, miercuri, bugetul Capitalei, daca primarul general Nicușor Dan nu ii va da drept de semnatura viceprimarului PLUS, Horia Tomescu. Miza, bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB, precum și schimbarea managerilor de spitale. Tomescu are delegate atribuții,…

- Gabriela Firea, actual senator PSD, spune ca „noul București” promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, in care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt inghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu…

- Fostul lider PNL Alina Gorghiu transmite vineri, dupa conferința in care Vlad Voiculescu l-a atacat pe Florin Cițu, ca Guvernul nu are timp de „drame” sau „zgomot de fond pentru nimic”, așa ca membrii coaliției ar trebui sa nu faca jocurile PSD. „E perioada de criza, avem treaba de facut.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni dimineata, ca este inadmisibil sa se mai repete evacuarea unui spital in maniera haotica in care a avut loc evacuarea de la Spitalul Foisor, facand referire si la pacientul urcat in portbagajul unei masini. In plus, seful MAI a afirmat ca nimeni nu…

- Restricțiile din Capitala au fost prelungite cu 14 zile, Timișoara intra și iese din carantina, iar Bucureștiul a depașit rata de infectare de 6 la mia de locuitori. „Fara lockdown de Paște”, spunea președintele Klaus Iohannis in urma cu o saptamana. „Incercam sa evitam asta”, completa primarul general…

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat, in sedinta de vineri, cu 34 de voturi "pentru", 17 "impotriva" si trei abtineri un proiect care vizeaza digitalizarea patrimoniului bucurestean, prin realizarea unui circuit al monumentelor cu ajutorul codurilor QR. Cheltuielile pentru acest proiect…

- Suspendarea PUZ-urilor a incins spiritele in cadrul Primariei Capitalei, iar negocierile dintre PNL și USR-PLUS sunt extrem de dure. Cele doua formațiuni au amanat deja cu peste o ora inceperea ședinței Consiliului General, asta pentru ca nu reușesc sa ajunga la un acord. Citește și: LISTA…

- Spitalul modular Pipera a fost inchis in urma deciziei conducerii Spitalului Victor Babeș și nu sunt probleme in privința locurilor pentru pacienții COVID in Capitala, a spus Vlad Voiculescu. Despre caldura din spitale, spune ca a discutat cu Nicușor Dan, dar nu poate rezolva „totul prin magie”.…