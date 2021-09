Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jean-Paul Belmondo a incetat din viața, potrivit unui anunț facut luni de avocatul sau. Belmondo, cunoscut și ca ”Bebel”, avea varsta de 88 de ani, fiind unul dintre cei mai iubiti actori francezi din toate timpurile, potrivit leparisien.fr. Jean-Paul Belmondo s-a nascut in 1933 la Neuilly-sur-Seine,…

- Interpretarea actritei americane Kristen Stewart in rolul printesei Diana din filmul "Spencer" a fost primita cu caldura la Festivalul de Film de la Venetia, unde are premiera vineri, existand deja critici care sunt de parere ca acest rol ar putea-o propulsa pe Kristen Stewart in postura de favorita…

- Interpretarea actritei americane Kristen Stewart in rolul printesei Diana din filmul "Spencer" a fost primita cu caldura la Festivalul de Film de la Venetia, unde are premiera vineri, existand deja critici care sunt de parere ca acest rol ar putea-o propulsa pe Kristen Stewart in postura de favorita…

- Smiley, vedeta de la noi cu cele mai mari incasari din activitați artistice, s-a stabilit cu traiul intr-o vila dintr-un complex rezidențial in apropiere de Cernica. I-au trebuit noua ani s-o amenajeze și s-a mutat chiar inainte de pandemie. Star de televiziune, actor, compozitor și producator muzical,…

- Primul trailer al filmului „Spencer”, in care actrita americana Kristen Stewart este printesa Diana si care va avea premiera mondiala in competitia Festivalului de la Venetia, a fost lansat. Lungmetrajul, regizat de Pablo Larrain - cunoscut pentru „Jackie” - si scris de Steven Knight, creatorul…

- Motivul pentru care s-a ajuns la aceasta concluzie este legat de faptul ca mai multe tari din exteriorul Uniunii Europene si al zonei Schengen nu recunosc inocularea cu vaccinuri diferite ca o schema de vaccinare completa la intrarea pe teritoriul lor, fapt ce ar putea provoca probleme de calatorie…

- Sorin Cimpeanu spune ca a facut un experiment și ca a cerut inca doua evaluari ale unor lucrari cu note contestate la Bacalaureat. A primit, in unele cazuri, note diferite de la fiecare comisie. Patru evaluari pe aceeași lucrare, patru note diferite, a afirmat ministrul Educației.

- Alexander Nanau, care nu a fost prezent la eveniment, a primit de asemenea premiul Gopo pentru cea mai buna regie. Unul din momentele emotionante ale evenimentului a fost acela in care actrita Manuela Harabor i-a oferit premiul pentru intreaga cariera tatalui ei, Enache Harabor. Mihai Calin a primit…