Stiri pe aceeasi tema

- O soferita de doar 19 ani a murit in drum spre casa. Fata venea din Bucuresti si se indrepta spre comuna buzoiana Rusetu, cand, din motive necunoscute, a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara. Soferul autoutilitarei, un barbat de 46 de ani, a murit si el, informeaza Observatornews. Din…

- Un barbat a fost ridicat de politisti si dus la audieri dupa ce a amenintat cu cutitul mai multe persoane care treceau printr-un pasaj pietonal din Pitesti. In urma incidentului, o femeie a suferit un atac de panica si a primit ingrijiri medicale la fata locului, informeaza News.ro. ”Politistii din…

- O femeie și un barbat, cu varste de 72 și 74 de ani, a fost loviți joi de o mașina in timp ce traversau o strada din Cluj-Napoca, scrie Mediafax . Din primele verificari facute de polițiștii clujeni a reieșit ca un barbat, de 40 de ani, in timp ce conducea o mașina pe strada Frunzișului a accidentat…

- Polițiștii din Ramnicu Valcea au intervenit la un eveniment rutier soldat cu ranirea a doua persoane, dintre care o minora.Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat din municipiul București in timp ce conducea un autovehicul pe Calea București, in Ramnicu Valcea, ar fi intrat…

- O femeie din judetul Galati a ajuns, joi, la spital, dupa ce a fost ranita pe DN 26 intr-un accident rutier provocat de explozia unui pneu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea unui accident rutier pe DN…

- O femeie de 79 de ani, din Bradești, județul Dolj, a ajuns la spital, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita de o mașina, evenimentul producandu-se in comuna unde aceasta locuiește. La volanul mașinii implicate in accident se afla un barbat in varsta de 50 de ani, din Mehedinți. Acesta nu a mai avut…

- O persoana a murit si alte sase au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident produs in comuna Independența din judetul Calarasi, dupa ce un TIR si o autoutilitara s-au ciocnit, informeaza Calarasipress.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Calarasi au declarat ca politistii…

- Politia suedeza a arestat vineri un adolescent pentru uciderea unei persoane si ranirea alteia in atacul armat petrecut la un centru comercial din sudul orasului Malmo, informeaza Agerpres. Un barbat a murit din cauza ranilor, iar o femeie este tratata la spital dupa incidentul din centrul comercial…