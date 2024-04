Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani, din municipiul Bailesti, este cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost depistat, ieri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Craiova. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 8 Perieți au depistat vineri seara, in jurul orei 23.00, un barbat, de 36 de ani, din comuna Schitu, județul Olt, in timp ce conducea un autoturism pe strada Dealul Soarelui, din aceeași localitate, prezentand o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur in…

- Duminica, 10 martie 2024, polițiștii din Cugir au observat un autoturism care circula cu viteza marita, pe strada Victoriei, depașind mai multe autoturisme aflate la intersecția cu strada 1 Decembrie 1989. Intrucat conducatorul auto nu a respectat semnalul de oprire, polițiștii au urmarit autoturismul,…

- Un doljean a fost reținut, ieri, de polițiștii Secției 4 Craiova, pentru refuzul de la prelevarea probelor biologice. Un barbat de 35 de ani, din comuna Malu Mare, este cercetat pentru savarsirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice. In noaptea de 17 spre 18 februarie,…

- O femeie a fost prinsa de politistii din Suceava in timp ce conducea un autoturism pe drumul national DN 2 avand o concentratie alcoolica de 1,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, au transmis, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava.Potrivit acestora, politistii…

- Polițiștii maramureșeni aflați in serviciul de patrulare și control al traficului rutier au constatat in acest weekend cinci infracțiuni de conducerea unui vehicul de catre o persoana aflata sub influența bauturilor alcoolice. Vineri, 26 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un…

- La data de 25 ianuarie 2024, in jurul orei 23.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 61 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Ferdinand I din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- La data de 19 ianuarie 2024, in jurul orei 16.30, polițiștii din Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe strada Monchim din Ocna Mureș au observat un autoturism cu o traiectorie sinuoasa, motiv pentru care a fost efectuat semnal regulamentar de oprire. Intrucat conducatorul auto…