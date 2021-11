​​VIDEO Val de frig în China - a fost emis un cod portocaliu de furtună de zăpadă Agentia de meteorologie din China a emis duminica primul cod portocaliu de furtuna de zapada din noul sezon rece (al doilea pe scala de intensitate), în contextul în care valul de frig care a cuprins întreaga tara alimenteaza îngrijorarile privind întreruperi ale traficului si aparitia unor focare de gripa, pe fondul cresterii numarului de cazuri de Covid-19, relateaza Agerpres.



Centrul National de Meteorologie prognozeaza furtuni de zapada în nord-estul Chinei, depunerea unui strat de zapada de 45 de milimetri în anumite regiuni pentru urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de meteorologie din China a emis primul cod portocaliu de furtuna de zapada din noul sezon rece, al doilea pe scala de intensitate, duminica, in contextul in care valul de frig care a cuprins intreaga tara alimenteaza ingrijorarile privind intreruperi ale traficului si aparitia unor focare de…

- Vremea se va incalzi in Romania pe parcursul saptamanii viitoare, anunța, duminica, meteorologii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor urca pana la 23 de grade Celsius. In ultimele zile, temperaturile au fost sub media lunii octombrie. In multe județe a plouat continuu…

- Cutremur puternic cu magnitudinea 6. Bilanț provizoriu: 3 morți și 60 raniți Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit localitate Luxian, orasul Luzhou, provincia Sichuan, sud-vestul Chinei, la ora 4:33 (ora locala), in aceasta dimineata. Cutremurul a lovit la primele ore ale dimineții, iar epiccentrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, avertizari meteo cod portocaliu de canicula și disconfort termic deosebit de accentuat, dar și atenționari cod galben de instabilitate atmosferica. Valul de caldura se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țarii. Local va fi canicula,…

- Vremea va fi severa la Cluj luni, 16 august, și marți, 17 august, când județul se va afla sub cod galben de canicula. Temperaturile se apropie din ce în ce mai mult de 40 de grade Celsius, motiv pentru care trebuie sa fim cât mai precauți…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 27... 29 de grade pe litoral si 36... 37 de grade in Banat si sudul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza la munte, unde pe alocuri vor fi ploi de scurta durata, descarcari electrice si unele intensificari ale vantului.COD…

- Valul de caldura care s-a abatut asupra nordului Tunisiei a adus marti o temperatura-record de 49 de grade Celsius in capitala Tunis, a informat Institutul National de Meteorologie, potrivit Reuters. In unele parti ale tarii, temperaturile ridicate au dus la intreruperi ale curentului, in…

- Valul de caldura care s-a abatut asupra nordului Tunisiei a adus marti o temperatura-record de 49 de grade Celsius in capitala Tunis, a informat Institutul National de Meteorologie, potrivit Reuters. In unele parti ale tarii, temperaturile ridicate au dus la intreruperi ale curentului,…