Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania, care au recunoscut ca experimentul a inceput ca o gluma, insa aceștia au ajuns la concluzia ca gestionarea urinei bovine cu un continut ridicat de azot ar putea, pe termen lung, sa aduca beneficii reale pentru mediul inconjurator. Mai…

- Oamenii de stiinta sustin ca au reusit, in cadrul unui program vizand reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sa dreseze 16 vaci pentru ca acestea sa urineze la toaleta. Experimentul a inceput ca o gluma insa gestionarea urinei bovinei, cu un continut ridicat de azot, ar putea, pe termen lung,…

- Oamenii de stiinta sustin ca au reusit, în cadrul unui program vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sa dreseze vacile pentru ca acestea sa urineze la toaleta, scrie AFP.O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania a fost nevoita sa recunoasca: experimentul a…

- Oamenii de stiinta sustin ca au reusit, in cadrul unui program vizand reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sa dreseze vacile pentru ca acestea sa urineze la toaleta, informeaza AFP. O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania a fost nevoita sa recunoasca: experimentul a…

- Perechea romana compusa din Irina Begu si Andreea Mitu a fost invinsa fara drept de apel de cuplul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia), cu 6-0, 6-1, sambata, la New York, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open. Dolehide si Sanders, favoritele numarul zece,…

- Noul focar de COVID declansat de tulpina Delta in Noua Zeelanda ar putea imparti cele doua mari insule ale tarii in bule separate, cu restrictii diferite, dupa ce nu au fost inregistrate cazuri noi in Insula de Sud a tarii, informeaza The Guardian. La mijlocul lunii august, Noua Zeelanda intra in carantina…

- Nationala de rugby a Noii Zeelande s-a distrat cu reprezentativa Tonga intr-un meci-test care a avut loc sambata dimineata pe Mount Smart Stadium din Auckland, administrandu-i un sec 102-0 (43-0), scrie AFP. All Blacks a inscris nu mai putin de 16 eseuri, intr-o partida care a fost mai mult…