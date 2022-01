(VIDEO) Vaccinarea obligatorie i-a scos în stradă pe austrieci Mii de persoane au iesit in strada sambata la Viena pentru a protesta fața de planurile guvernului de a introduce vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19 pentru toti incepand de luna viitoare, transmite Reuters. „Guvernul trebuie sa plece!” au scandat manifestantii la o intrunire in centrul Vienei, in ceea ce a devenit un eveniment de rutina in fiecare sambata. Parlamentul urmeaza sa se pronunte saptamana viitoare in aceasta problema, care a polarizat tara, in timp ce numarul de infectii creste. In noiembrie, executivul austriac a anuntat cel de-al patrulea lockdown la nivelul intregii tari… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege, care vizeaza protejarea grupurilor deosebit de vulnerabile, a fost aprobat.Prin aceasta noua lege, toți cei care lucreaza in spital și aziluri de batrani trebuie sa fie vaccinați sau vindecați de Covid-19.De asemenea este vizat și personalul unitaților de primire a persoanelor cu…

- Noul guvern din Germania dorește ca vaccinarea obligatorie sa fie introdusa, incepand cu 16 martie, pentru angajații care lucreaza in spitale, case de batrani și alte cabinete medicale, potrivit unui proiect de legislație. Germania a fost reticenta in ceea ce privește obligativitatea vaccinurilor, de…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in Austria, Germania și Spania, pentru a protesta fața de certificatul COVID și vaccinarea obligatorie. In Austria și Germania ar urma ca vaccinarea sa fie obligatorie.

- Mai multe țari din Uniunea Europeana iau in considerare vaccinarea obligatorie. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o discuție pe aceasta tema. Este o tema sensibila, greu de acceptat, dar așa cum se observa SARS-CoV-2 este intr-o permanenta ofensiva. Euronews ofera o imagine…

- Autoritațile germane urmeaza sa decida in curand daca țara va urma exemplul vecinilor din Austria și va impune vaccinarea obligatorie a populației generale, transmite presa internaționala.

- Avertismentul OMS de acum cateva saptamani ca Europa este din nou centrul pandemiei a fost și astazi susținut de cifre dramatice. Ungaria, Cehia sau Germania au raportat cele mai multe infectari de la debutul pandemiei.

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Noaptea de sambata a fost sub zodia protestelor…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie...