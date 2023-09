VIDEO. Urmărire ca-n filme pe DN1. Hoț de mașini, capturat cu focuri de armă Un barbat suspectat de furtul unei mașini a fost prins, duminica, pe DN1, de polițiști din Ilfov care l-au urmarit in trafic și au tras mai multe focuri de arma asupra mașinii acestuia. Incidentul a avut loc in comuna Ciolpani. „La data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 9:50, Inspectoratul de Politie al […] The post VIDEO. Urmarire ca-n filme pe DN1. Hoț de mașini, capturat cu focuri de arma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

