- Mai multi detinuti dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, in sudul Rusiei, care luasera duminica ostatici doi angajati, au fost ucisi de fortele speciale, transmite Reuters, care preia de la agentia de presa rusa Interfax.

- Vadim Șamarin, adjunct al șefului Statului Major General al Rusiei, a fost arestat joi, 23 mai, fiind suspect de luare de mita. Șamarin este secundul generalului Valeri Gherasimov și șeful Direcției Principale de Comunicații a Forțelor Armate ruse. O sursa din cadrul forțelor de ordine citata de Interfax…

- Ministerul rus al Apararii a propus o revizuire a granițelor apelor teritoriale rusești din Marea Baltica, conform unui proiect de decret guvernamental, ceea ce a provocat imediat reproșuri din partea Finlandei și Lituaniei, state membre NATO, potrivit agenției Reuters. Potrivit proiectului de decret,…

- Un general rus responsabil de problemele legate de personal in Ministerul Apararii rus a fost retinut sub suspiciunea de implicare in activitati cu caracter penal, a anuntat marti dimineata agentia de presa oficiala TASS, citand o sursa din cadrul serviciilor de securitate, potrivit Reuters, citata…

- Israelul a atacat Iranul, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situatia, in timp ce presa de stat iraniana a raportat, vineri dimineata, ca fortele acestei tari au distrus drone, la cateva zile dupa ce Iranul a lansat un atac cu drone ca razbunare impotriva Israelului. O sursa a afirmat…

- Israelul i-a ucis pe cei trei copii ai lui Ismail Haniyeh, liderul și șeful Biroului Politic al organizației Hamas, intr-un raid aerian in tabara de refugiați al-Shati din Fașia Gaza, potrivit agențiilor de presa internaționale. De asemenea, au murit și trei nepoți. Cele șase victime sunt: – Hazem Ismail…