Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul dezastrului provocat de uraganul Ida a crescut la 46 de morți. Cele mai multe victime au fost in statul New Jersey, unde 23 de oameni și-au pierdut viața, mulți dintre ei fiind blocați in vehicule, atunci cand puhoaiele au inundat strazile, relateaza CNN și BBC. Nord-estul SUA a fost devastat…

- Uraganul Ida continua sa faca ravagii in patru state din nord-estul SUA, unde bilanțul a ajuns la 45 de morți, relateaza BBC. Orașul New York, unde a fost decretata stare de urgența, a fost paralizat, oamenii fiind sfatuiți sa stea in case, iar metroul fiind inundat. Președintele Joe Biden a declarat…

- Precipitațiile-record in urma uraganului Ida care au lovit SUA au avut loc miercuri pe coasta de Est a Statelor Unite au facut cel puțin opt victime in New York și New Jersey, puternic lovite de ploi torențiale. In New Yorkul aflat de miercuri noapte in stare de urgența din cauza dezastrului natural,…

- Primarul New York-ului a declarat stare de urgența pentru prima data in istorie, in urma uraganului Ida. Au fost inregistrare precipitații record, iar daunele sunt uriașe. Edilul a descris situația drept un „eveniment meteorologic istoric” și le-a cerut oamenilor sa evite sa iasa din case. Uraganul…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a declarat miercuri noapte stare de urgenta dupa ce au fost înregistrate precipitatii record în urma uraganului Ida, potrivit nbcnews.com, citat de news.ro. Regiunea este grav afectata, cu cel putin o tornada produsa în sudul New Jersey si…

- UPDATE: Ciocnirea s-a produs la scurt timp dupa ora locala 8 (9, ora Romaniei), iar presa locala relateaza ca este vorba de doua trenuri care transportau de persoane, dintre care unul este un Western Express, potrivit Reuters.UPDATE: Bilanțul victimelor crește la peste 40 de persoane. Pana in acest…

- Presedintele Joe Biden a confirmat vineri numirea doamnei Amy Gutmann in calitate de ambasadoare a Statelor Unite in Germania, in ceea ce multi considera a fi o resetare a relatiilor dintre cele doua tari, transmite dpa. Gutmann urmeaza sa conduca misiunea diplomatica americana de la Berlin, fiind prima…

- Bilantul pandemiei de coronavirus in Statele Unite a ajuns joi la 33.507.963 de cazuri confirmate si la 600.941 de decese provocate de COVID-19, potrivit unei statistici independente realizate de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT…