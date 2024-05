Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie prețurile la carburanți vor crește considerabil atat pentru motorina cat și pentru benzina, dupa o perioada de ieftiniri la pompa.De la 1 iulie benzina se scumpește cu 43 de bani pe litru, iar motorina cu 40 de bani.Asta inseamna ca prețul plinului unui șofer care alimenteaza cu motorina…

- Vesti foarte proaste pentru soferii romani! Dupa ieftinirile de la pompa, de la 1 iulie 2024, preturile vor creste atat la motorina, cat si la benzina. Cu cat se scumpesc carburanții, de fapt. Benzina și motorina se scumpesc de la 1 iulie 2024 Conducatorii auto din Romania s-au bucurat, in ultimele…

- Iar se scumpesc benzina și motorina. Este a doua oara in acest an. Cu cat crește acciza la carburanți de la 1 iulie Benzina și motorina se scumpesc din nou de la 1 iulie, iar suma cu care va crește acciza la carburanți, a doua oara in acest an, variaza in funcție de carburant, relateaza alba24.ro. Astfel,…

- Dupa o perioada de ieftiniri la pompa, prețurile la motorina și benzina vor crește semnificativ incepand cu 1 iulie. In ultimele zile, șoferii romani s-au bucurat de prețuri mai mici la carburanți, in special cei care iși alimenteaza mașina cu motorina, aceasta devenind chiar mai ieftina decat benzina.…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 4 aprilie. Astfel, benzina va fi mai scumpa cu 2 bani, iar motorina mai ieftina cu 1 banuț.

- Tot mai multi soferi si-au dat seama ca exista o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce in ce mai mari pana la degradarea bateriei și autonomia redusa in condiții de temperaturi scazute. Am putea lua exemplul unui barbat din Marea Britanie. Acesta…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica anunța pentru maine, 20 martie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu 7 bani mai mult, iar pentru cel de motorina - cu 6 bani.

- Prețurile la benzina in București a sarit de 7 lei pe litru, iar motorina a sarit și ea pragul de 7,50 lei/litru, dupa ce distribuitorii majori, printre care Lukoil, MOL, Rompetrol și Socar, au urmat exemplul OMV Petrom și au crescut prețurile carburanților. OMV Petrom a efectuat cea mai recenta ajustare…