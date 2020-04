Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca nimeni, nicaieri in lume nu a fost pregatit pentru a face fata acestei epidemii si ca Romania are inca in fata un val de epidemie. Solicit autoritatilor sa nu slabeasca vigilenta. El a cerut autoritatilor sa nu slabeasca vigilenta in aceste zile.…

- Președintele Klaus Iohannis a facut vineri un nou apel la români sa ramâna în case de sarbatorile pascale și a avertizat ca în aceasta perioada „ramân în vigoare absolut toate restricțiile”.Președintele a afirmat „România, ca și alte țari,…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie, la ora 14.00, de la Palatul Cotroceni, inainte de Sarbatoarea Pastelui ortodox.Principalele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis: Ne confruntam cu o amenințare globala, care a schimbat brusc și radical existența noastra Nimeni, nicaieri in lume…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca deocamdata in Romania nu se pot relaxa restrictiile pentru limitarea raspandirii coronavirusului, in ciuda faptului ca unele state europene incep sa renunte progresiv la unele limitari. Presedintele a mai spus ca si de Paste trebuie respectate restrictiile,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania isi arata solidaritatea fata de Italia, trimitand o echipa de 11 medici si sase asistenti, la Milano, in epicentrul pandemiei de coronavirus. "Am avut o discuție legata de felul in care Romania iși arata solidaritatea fața de alții și pot sa va spun ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a reluat, luni, apelul catre romani sa respecte indicatiile autoritatilor, in contextul in care Romania are aproape 2.000 de cazuri de infectare cu coronavirus. “Din pacate, astazi in Romania avem aproape 2.000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dragi romani, este…

- *Acesta promite ajutorarea celor „afectati de aceasta criza” Autoritatile romane vor lua masuri ”chiar mai dure in momentul in care vor deveni absolut obligatorii” pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat presedintele Klaus Iohannis, citat de Agerpres. „Ne confruntam cu o situatie fara…

- Seful statului Klaus Iohannis face declaratii de la ora 15.00 la Cotroceni. Iohannis a anuntat sambata ca la inceputul saptamanii va decreta stare de urgenta in Romania, pentru a putea debloca eforturi suplimentare in lupta cu raspandirea coronavirusului pe teritoriul Romaniei. Presedintele a facut…