- Mai multe cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in urma cutremurului puternic produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Seismul a avut loc in apropierea Insulei Samos, la adancimea de doar 10 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs luni dimineata in largul insulei grecesti Hydra, in golful Saronic, situat in apropierea capitalei, conform Institutului de Geodinamica din Atena, relateaza AFP si Reuters. In urma seismului nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit…