- Socoteala de acasa pare ca nu s-a potrivit nici anul acesta cu cea din targ cand vine vorba de finantele tarii, iar ceea ce s-a calculat la inceput de an este ceva mai departe de adevar acum, aproape de sfarsitul lui 2023. Pornind de la estimari privind o incetinire a economiei in 2023, pana la aproximativ…

- Potrivit noilor cifre ale Agenției de statistica a UE, Austria este cea mai fericita țara din cele 27 de state membre ale Uniunii. Austria a obținut un scor general de 7,9 din 10 in cadrul publicației anuale a Eurostat privind „indicatorii de calitate a vieții”, care se bazeaza pe sondaje efectuate…

- Romania se afla intre țarile cu cel mai scazut nivel de transparența al pieței de automobile second-hand din Europa, potrivit unui studiu care urmarește informațiile disponibile referitoare la istoricul privind avariile și kilometrajul real al mașinii. Lipsa informațiilor de acest gen poate conduce…

- „Nu am nicio problema cu actuala presedinta a ANAF, dar cred ca a venit momentul, in Romania, dupa 32 de ani, ca un presedinte al ANAF, dupa ce l-a numit prim-ministrul, sa vina sa isi faca echipa. Cunosc toate numele propuse de catre presedinta ANAF, va spun foarte clar nu am cunoscut nicio persoana,…

- Cațiva sfinți sunt la fel de importanți in tradiția ortodoxa precum Sfantul Apostol Andrei. Diverse tradiții timpurii povestesc calatoriile sale misionare in intreaga Europa de Est: ceea ce este acum Grecia, Romania, Ucraina și Rusia. Sfantul Andrei 2023 este sarbatorit pe 30 noiembrie, iar de aceasta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 27 octombrie, ca Podul peste Dunare de la Braila, inaugurat la inceputul lunii iulie, nu a fost inca receptionat si ca saptamana viitoare va merge in zona și se va interesa ce se intampla, a relatat news.ro.„In primul rand, o sa merg si…

- BanatPrima saptamana va debuta cu valori termice ușor sub cele normale , astfel incat media maximelor va fi de 15...16 grade, iar cea a minimelor de 2...4 grade. Apoi, temperatura aerului va avea o tendința de creștere treptata. Prin urmare, in zilele de 20 și 21 octombrie vremea va deveni mai calda…

- Astazi, Danuț Lupu a ajuns in Romania, fiind condamnat la inchisoare pentru 7 luni și 10 zile dupa ce a fost prins conducand fara permis in repetate randuri. Fostul fotbalist a fost dus la Penitenciarul Rahova, unde iși va executa pedeapsa.