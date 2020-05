Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara dupa o pauza de 150 de ani, un urs brun a fost vazut si filmat intr-o rezervatie naturala din nordul Spaniei, informeaza DPA, citata de Agerpres.Conform specialiștilor, descoperirea a fost facuta intamplator, in timpul unei filmari pentru un alt proiect. ”Am descoperit acest urs in…

- Fostul mare portar Iker Casillas, lunga vreme capitan al echipei de fotbal Real Madrid si al nationalei Spaniei, a propus luni organizarea unui ''Clasico Vintage'' dupa incheierea crizei provocate de pandemia de coronavirus, ale carui incasari sa fie utilizate in folosul persoanelor care au nevoie,…

- Klaus Iohannis a publicat pe contul sau de Twitter un mesaj de solidaritate in limba spaniola. "Romania se solidarizeaza pe deplin cu Spania in aceasta perioada dificila. In aceasta seara, Palatul Prezidențial al Romaniei este iluminat in culorile drapelului", se arata in mesajul presedintelui Romaniei.…

- In Spania, autoritațile au rugat cetațenii sa stea in casa in perioada pandemiei de coronavirus, insa unii oameni nu se pot abține. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a impus o stare de alarma de 15 zile, interzicand oamenilor sa iasa din case decat in situații excepționale, printre care: mersul…

- ​Portarul Iker Casillas (38 ani), care nu a mai jucat de la atacul de cord suferit în luna mai a anului trecut, a ales sa-si încheie activitatea sportiva pentru a se dedica în totalitate candidaturii sale la presedintia Federatiei spaniole de fotbal, a anuntat marti presedintele clubului…