Un turist a incercat sa treaca de vamesii din Thailanda avand ascunse in pantaloni doua vidre si un caine de prerie, potrivit New York Post.Dupa controlul cu raze X, departamentul de securitate a reținut un suspect taiwanez cu pașaport chinezesc. In lenjeria acestuia au fost observate mai multe mișcari, ca și cum ființe vii s-ar zvarcoli in pantalonii lui. In urma examinarii au fost descoperite trei animale in boxerii barbatului, ascunse in ciorapi negri: doua vidre cu gheare scurte, un caine de preerie. Pentru vidrele cu gheare lungi n-a gasit ciorapi suficient de groși.Turistul taiwanez de 22…