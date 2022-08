VIDEO Un șofer drogat a rămas blocat cu mașina furată pe scările unei stații de metrou din Madrid Un șofer a ramas blocat cu o mașina furata pe scarile unei stații de metrou din Madrid. Barbatul a fost arestat, iar testele au aratat ca se afla sub influenta drogurilor. Totul s-a intamplat in Madrid, unde conducatorul auto a ajuns cu tot cu autoturism pe scarile unei stații de metrou. Furase mașina dintr-o parcare, dupa ce observase ca are cheile in contact. Proprietarul a incercat in zadar sa-l opreasca pe barbatul de 36 de ani, care le-a povestit apoi polițiștilor ca nu mai știe cum a ajuns tocmai pe scarile metroului. Gestul lui le-a dat serios de furca pompierilor, care s-au chinuit sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

