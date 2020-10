Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința australieni au descoperit un recif uriaș, de peste 500 de metri inalțime, informeaza The Guardian. Reciful, care este mai inalt decat celebra cladire Empire State Building din New York, a fost descoperit la capatul nordic al Marii Bariere de Corali de langa Cape York. Asemanator unei…

- Cel puțin 70 de opere de arta și artefacte antice din trei galerii de pe Insula Muzeelor din Berlin au fost vandalizate cu o substanța uleioasa la inceputul acestei luni. Autorii ar fi adepți ai teoriei conspirațiilor, care cred ca muzeele ar fi centrul „satanismului global”, relateaza The Guardian,…

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews.

- Un studiu publicat in revista stiintifica Proceedings of the Royal Society da un semnal de alarma cu privire la amploarea degradarii tuturor tipurilor de corali de la mijlocul anilor 1990 in acest ecosistem din nord-estul Australiei, inscris in 1981 in Patrimoniul Mondial UNESCO. Cele mai mari specii…

- Jumatate dintre coralii Marii Bariere din Australia au pierit in ultimii 25 de ani, au declarat miercuri oamenii de stiinta, avertizand ca incalzirea globala perturba ireversibil acest ecosistem subacvatic, informeaza AFP. Un studiu publicat in revista stiintifica Proceedings of the Royal Society da…

- Noul coronavirus poate ramane activ saptamani intregi pe bancnote, sticla și alte suprafețe comune, potrivit cercetarilor efectuate de un laborator de biosecuritate de top din Australia, care evidențiaza riscurile legate de manipularea bancnotelor, a dispozitivelor cu ecran tactil și manerelor și barelor…