Stiri pe aceeasi tema

- Un localnic din Gura Vadului susține ca Ferma Dacilor a fost construita ilegal, pe o bucata din terenul sau. Barbatul spune ca se afla in proces cu primaria. Corneliu Papina, un localnic din Gura Vadului, il acuza pe Cornel Dinicu, patronul de laFerma Dacilor, ca a construit complexul pe o parte din…

- O femeie de 35 de ani din Țandarei, Ialomița, și-a spalat nepoții cu tomoxan, un insecticid puternic pentru uzul animalelor. O fetița de 5 ani a murit, iar o alta de 10 ani și un baiețel de 1 an și 11 luni sunt internați la spital, in stare grava. Poliția Țandarei a fost sesizata de […] The post Bunica…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- Trupul neinsuflețit a lui Andrei, baiatul de 13 ani care a murit in Austria, a fost adus acasa. Sora sa a anunțat pe rețelele de socializare ca Andrei va fi inmormantat duminica, la ora 12.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Pucioasa. Suferința familiei este fara margini. Atat tatal cat și…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- In plin scandal al dosarului deschis de procurorii DNA pentru un prejudiciu adus țarii de peste 1 miliard de euro, in dosarul achiziției de vaccinuri, ministrul actual al Sanatații, Alexandru Rafila anunța, marți, ca țara noastra a primit chiar in aceste zile o alta tranșa, de peste un milion de doze…

- Elena Lasconi este suspecta ca ar fi mințit in legatura cu votul acordat la referendum pentru susținerea familiei tradiționale. Elena Lasconi, primarul orasului Campulung Muscel, se afla zilele acestea in centrul unui scandal dupa ce a declarat ca a participat in 2018 la referendumul pentru familie,…

- O femeie si un barbat au fost arestati pentru 30 de zile, dupa ce au dat mai multe spargeri la sediile unor societati din Bucuresti si au furat seifurile. Una dintre „lovituri” a fost filmata de o camera de supraveghere. Potrivit Poliției Capitalei, in perioada august – septembrie 2023, la nivelul unor…