Un Pește-Lună uriaș a ramas prins in plasa unui vas de pescuit aflat in largul exclavei spaniole Ceuta, pe 4 octombrie, iar biologul marin Enrique Ostale a fost chemat sa evalueze exemplarul record, informeaza Reuters. Peștele-Luna este clasificat drept specie vulnerabila și nu este consumat in Europa. Exemplarul prins avea 3,2 metri lungime și 2,9 metri

- Un Pește-Luna uriaș a ramas prins in plasa unui vas de pescuit aflat in largul exclavei spaniole Ceuta, pe 4 octombrie, iar biologul marin Enrique Ostale a fost chemat sa evalueze exemplarul record, informeaza Reuters.

