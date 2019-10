VIDEO Un nou submarin rus a testat cu succes lansarea unei rachete intercontinentale Rusia a testat cu succes lansarea unei rachete intercontinentale balistice Bulava de pe cel mai nou submarin nuclear și a atins ținta la mii de kilometri distanța a spus miercuri ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters.

Testul a fost efectuat în timp ce vasul de clasa Borei era scufundat și vine în contextul tensiunilor privind controlul armelor dintre Moscova și Vest, dupa sfârșitul Tratatului INF.

Lansarea a fost efectuata în Marea Alba cu o încarcatura falsa ajungând la la locul testului în regiunea Kamceatka, în estul îndepartat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

