Stiri pe aceeasi tema

- Drama, care a tinut Olanda cu sufletul la gura miercuri seara, a inceput catre ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei). Zeci de persoane inarmate, potrivit presei, au atacat un vehcul de transport de bunuri, in apropierea unei intreprinderi de metale pretioase situate in nordul orasului. Potrivit mai…

- Mai multe persoane au atacat o masina ce transporta aur si diamante in valoare de 50 de milioane de euro. Un suspect inarmat a fost ucis, iar sapte persoane au fost arestate, in urma unor schimburi de focuri si unei urmariri spectaculoase in nordul Amsterdamului, scrie News.ro . Incidentul, care a tinut…

- Poliția din Italia a arestat doua persoane suspectate ca au aruncat pe 3 aprilie cu cocktailuri Molotov intr-un centru de vaccinare din orașul Brescia, provocand incendierea unei laturi a doua dintre pavilioane, informeaza Euronews . Suspecții, in varsta de 51, respectiv 52 de ani, au fost arestați…

- Cei doi barbați, cu varstele de 51 și 52 de ani, au fost acuzați de terorism. Suspecții sunt acuzați ca, in urma cu o luna, ar fi fost protagoniștii unui atac cu cocktailuri Molotov asupra unui centru de vaccinare. Poliția italiana a gasit și imaginile in care cei doi ar fi pregatit atacul.Suspecții…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pentru 78 de persoane din cauza presupuselor legaturi cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator a fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari din activele investitorilor, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu,…

- Un muncitor roman in varsta de 34 de ani a fost omorat, vineri dimineata, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, el fiind injunghiat de un alt roman in timp ce se afla la banda de transare a carnii, scriu jurnalistii de la Deutsche Welle. Agresorul, in varsta de 35 de ani, si prietena acestuia, care…

- O ancheta efectuata de Poliția din Franța in colaborare cu colegi din Romania și Republica Moldova, susținuta de Europol și Eurojust, a dus la destructurarea unui grup de criminalitate organizata. Gruparea a fost implicata in contrabanda cu migranți, trafic de persoane pentru exploatarea forței de munca,…

- Politia olandeza a confiscat in portul Rotterdam 1,5 tone de heroina, cea mai importanta captura realizata in Olanda, si a arestat cinci barbati in cadrul unei stranse colaborari cu politia britanica, au anuntat marti procurorii, potrivit AFP.