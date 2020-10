VIDEO | Un monument istoric s-a prăbușit în centrul Capitalei O cladire incadrata in categoria monumentelor istorice s-a prabușit miercuri seara in centrul Bucureștiului. Nu s-a inregistrat nicio victima, insa mai multe persoane au fost evacuate.La fața locului acționeaza, in prezent, DetașamentulSpecial de Salvatori, polițiști și o autospeciala. Casa, veche din secolul 19, era inclusa in listamonumentelor istorice și s-a prabușit parțial. Cu toate acestea, nu se afla pelista cladirilor cu risc seismic.Pompierii au evacuat șase locatari din corpul de cladireinvecinat, lipit de casa prabușita, iar zona a fost balizata.Casa prabușita se afla in Centrul Vechi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul inca in funcție al Bucureștiului, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din biroul de la Primarie. Mesajul sau a venit in ziua in care Nicușor Dan, edilul ales in urma alegerilor locale din 27 septembrie, acuza ca „se tergiverseaza deliberat” preluarea mandatului."Sunt…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, considera cresterea numarului de cazuri ”o problema foarte grava” si crede ca este nevoie de colaborare intre autoritatile locale, populatie si distemul sanitar. Intrebat ce se va intampla daca Bucurestiul trece de rata de 3 cazuri la mia de locuitori, Nicusor…

- Nicușor Dan, Primarul general ales al Capitalei, merge astazi, impreuna cu premierul Ludovic Orban, intr-o vizita de lucru la Ministerul Fondurilor Europene, conform agendei publicate, duminica, de Guvern. Vizita de lucru la ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, este a doua pe care premierul…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la România TV, ca PNL va aproba luni, în Biroul Politic Național, un proiect care prevede colaborarea cu PMP în consiliile județele și locale din țara, inclusiv în Consiliul General al Municipiului București.„Chiar…

- Autor: Publicat: 14 June, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Log in to post comments Circula o gluma in mediul electronic. „Daca PSD trebuie sa dispara, unde dispare el?” „In PNL”. Așa suna raspunsul. Și, parafrazand, ne putem intreba ce se intampla cu corupții. Daca ei dispar, unde dispar ei? Raspunsul…

- CHIȘINAU, 6 aug - Sputnik. Doua tomberoane incarcate cu gunoi au luat foc cu puțin timp in urma in curtea unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei, pe strada Independenței. Despre asta anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. La fața locului au intervenit doua echipaje…

- Raed Arafat recomanda ca șoferul sa lase geamurile puțin intredeschise pentru ca aerul din habitaclu sa circule și sa nu se acumuleze posibili aerosoli incarcați viral. „Daca iei vecinul cu tine sau daca iei pe cineva cu care nu stai de regula in același loc, in apartament, in casa, in mașina…

- Desi se afla de trei saptamani la Galati, unitatea mobila cu 12 paturi pentru bolnavii de COVID-19 in stare grava nu este folosita din cauza lipsei de personal medical. "Eu am venit sa vad daca este pregatita aceasta unitate mobila. Ati vazut si dumneavoastra ce s-a intamplat", a spus…