- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa.Premierul a promis ca Regatul Unit va egala sau chiar va depasi sprijinul acordat pana acum trupelor „inspiratoare”…

- Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie ca i-au rapit si maltratat din personal.Presedintele Energoatom, Petro Kotin, a declarat pentru grupul media german Funke ca aproximativ 200 de persoane au fost retinute, iar compania nu stie unde se afla in prezent…

- Noul prim-ministru britanic Liz Truss a ales un cabinet in care, pentru prima data, un barbat alb nu va ocupa una dintre cele mai importante patru poziții ministeriale ale țarii. Toate posturile de conducere din cabinetul noului premier britanic au revenit unor miniștri aparținand minoritaților etnice.…

- Rusia pregatește atacuri asupra infrastructurii guvernamentale și civile a Ucrainei, avertizeaza SUA. Avertismentul este transmis de americani imediat dupa uciderea fiicei lui Aleksandr Dughin, ideologul președintelui Putin. Pentru acest asasinat, Rusia acuza Ucraina. Pe de alta parte, la 24 august,…

- Rata inflației preturilor de consum din Marea Britanie a depasit nivelul de 10% in luna iulie, cea mai inalta cota incepand din 1982, arata datele oficiale anuntate miercuri, conform agentiei Reuters. Rata inflatiei a crescut de la 9,4% in luna iunie la 10,1% in iulie, potrivit cifrelor anuntate de…

- Cel puțin 13 deținuți au fost uciși luni intr-o inchisoare din orașul ecuadorian Santo Domingo, a anunțat penitenciarul din Ecuador. Membrii familiilor care așteptau in fața inchisorii pentru informații erau vizibil suparați și furioși, acuzand forțele de ordine de corupție. Guvernul președintelui conservator…

- Șefii de finanțe din cadrul G20 au ajuns la un „consens puternic” cu privire la probleme precum securitatea alimentara globala și schimbarile climatice in cadrul unei reuniuni de doua zile care a avut loc sambata (16 iulie) in Indonezia, dar au ramas divizați in ceea ce privește razboiul Rusiei din…

- Ministrul ucrainean de externe a acuzat Rusia de ca joaca „jocurile foamei” și a declarat ca aceasta „nu iși are locul in niciun forum internațional”, in timpul unui discurs virtual la o reuniune G20 a omologilor sai din Bali. Dmytro Kuleba a declarat ca comunitatea internaționala nu are dreptul sa…