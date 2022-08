Stiri pe aceeasi tema

- Șapte mașini s-au cionit duminica dupa-amiaza pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Lehliu-Gara, din județul Calarași. In urma impactului, nu au fost persoane ranite, dar traficul in zona este ingreunat, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Accidentul a avut loc in jurul orei 14.00,…

- Un autoturism s-a rasturnat, sambata dimineața, pe Autostrada A2 in zona localitații Ștefan cel Mare din județul Calarași. Patru mașini care au incercat sa evite autoturismul avariat au intrat in carambol, informeaza IPJ Calarași. Incidentul rutier s-a produs pe Autostrada Soarelui la kilometrul 121,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 57, la ieșirea din municipiul Orșova catre comuna Eșelnița, traficul rutier este blocat, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.

- ACCIDENT GRAV pe DN7 – Valea Oltului, zona Lazaret. Carambol cu o motocicleta, un autoturism și un camion. Trafic blocat Traficul rutier a fost blocat joi dimineața, in jurul orei 10.00, pe DN7 – Valea Oltului, in zona Lazaret – Caineni, din cauza unui accident rutier. Un motociclist este ranit grav.…

- Traficul este restricționat luni pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui din cauza unor lucrari, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Bacau. Potrivit Infotrafic un autotren si o autoutilitara au fost implicate in accident. Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite si transportate la spital. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 6.00, iar traficul a fost…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se va inchide circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre litoral, incepand cu data de 09.05.2022, in intervalul orar 22.00 – 05.00, pentru 4 nopti consecutiv, in vederea executarii lucrarilor…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera se desfașoara ingreunat pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 București – Pitești, la kilometrul 82, in zona localitații Ratești, județul Argeș, fiind blocata prima banda pentru efectuarea cercetarii…