- Cel putin o persoana a murit si alte 15 au fost ranite, sambata, dupa ce un fragment urias de stanca s-a prabusit peste mai multe salupe cu turisti in lacul Furnas, din orasul brazilian Capitolio, statul Minas Gerais, afectat de inundatii severe in ultimele zile.

- Un fragment urias de stanca s-a prabusit sambata peste mai multe salupe cu turisti in lacul Furnas, din orasul brazilian Capitolio, statul Minas Gerais, afectat de inundatii severe in ultimele zile. In incident si-a pierdut viata cel putin o persoana si 15 au fost ranite.

- Pompierii din Philadelphia au ajuns la fata locului la ora 06.40 (11.40 GMT) si s-au confruntat cu "un foc intens provenind de la al doilea etaj al unei case" cu trei etaje din cartierul Fairmount."Ne-au fost necesare 50 de minute pentru a controla focul", au precizat salvatorii, intr-o postare pe Twitter.Opt…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit în localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub darâmaturi, inclusiv trei copii, relateaza ANSA si CNN. ANSA scrie ca dupa explozia conductei cladirea a luat…

