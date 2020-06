Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a insinuat , marți, pe Twitter, ca jurnalistul și fostul congresman Joe Scarborough este responsabil pentru moartea lui Lori Klausutis, membra a echipei fostului politician, potrivit Politico.eu.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, ca vor putea fi cheltuiti 80 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor, din fonduri europene, informeaza Agerpres. "Avem mai multe forme de sprijin la care ne gandim. Avem acceptul Comisiei Europene sa folosim banii din bugetul Uniunii…

- In cadrul ședinței de lucru a Grupului PPE din Comisia de Agricultura și Dezvoltare Rurala, am avut un schimb de opinii cu privire la pachetul adoptat de Comisie privind masurile excepționale de sprijin pentru sectorul agricol, susține Daniel Buda, europarlamentar PNL, pe pagina sa de Facebook.Am…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, este cea de-a patra videoconferinta pe aceasta tema a liderilor statelor si guvernelor din Uniunea Europeana. La videoconferinta din 26 martie membrii Consiliului European au convenit ca sunt necesare o strategie coordonata de iesire, un plan de redresare cuprinzator…

- Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, a laudat azi prin intermediul unei postari de pagina personala de Facebook administrația Municipiului Cluj-Napoca pentru ședința de consiliu local in condiții de videoconferința, dar la care au putut lua parte activ și cetațenii orașului.”Astazi, a avut…

- Videoconferința are loc la inițiativa președintelui Consiliului European, Charles Michel, iar formatul este similar reuniunilor Consiliului European. Intalnirea online a fost anunțata și de președintele Consiliului European, pe Twitter. "In urma consultarilor, voi avea in scurt timp o videoconferinta…

- Jurnalistii care lucreaza la companiile media detinute de statul ungar au nevoie de aprobare pentru a scrie despre anumite subiecte considerate sensibile de catre Guvernul Orban, inclusiv despre Greta Thunberg, a relatat Mediafax.Potrivit unor e-mail-uri interne, prezentate de Politico, jurnaliștii…