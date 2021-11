Stiri pe aceeasi tema

- Jai Bhim, un film in limba tamila, a urcat pe primul loc in topul filmelor intocmit de utilizatorii IMDB, devansand filme precum The Shawshank Redemption și The Godfather, relateaza BBC. Filmul este cel mai recent dintr-o serie de pelicule indiene dure, care prezinta povești despre represiunea…

- Suparat ca giganții Twitter, Facebook și Youtube l-au interzis, Donald Trump a anuntat, miercuri, lansarea propriei retele sociale denumita „Truth Social”. Platformele care i-au suspendat conturile, il acuza pe Trump ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor, inainte de asaltul…

- Peste 700.000 de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit bilantului raportat vineri de Universitatea Johns Hopkins, echivalentul populatiei capitalei Washington, transmite AFP. Acest prag sumbru reaminteste ca sute de americani continua sa moara zilnic…

- Liderii Statelor Unite, Australiei, Japoniei si Indiei vor fi de acord sa ia masuri pentru a construi lanturi de aprovizionare sigure pentru semiconductori, la reuniunea lor de saptamana aceasta de la Washington, a anuntat publicatia nipona Nikkei, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…