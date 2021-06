Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar rom a murit, sambata, in Cehia, intr-o ambulanța, dupa ce trei agenți de poliție i-au presat gatul timp de mai multe minute. Comunitatea roma compara moartea acestuia cu cea a afro-americanului George Floyd. Poliția, in schimb, susține ca tanarul

- Un tanar rom a murit sambata in Cehia intr-o ambulanța, dupa ce trei agenți de poliție i-au presat gatul timp de mai multe minute. Comunitatea roma compara moartea acestuia cu a cea afro-americanului George Floyd. Poliția spune ca el a murit din cauza unei supradoze, informeaza Hotnews . Imagini cu…

- Un tânar rom a murit sâmbata în Cehia într-o ambulanța, dupa ce trei agenți de poliție i-au presat gâtul timp de mai multe minute. Comunitatea roma compara moartea acestuia cu a cea afro-americanului George Floyd. Poliția spune ca el a murit din cauza unei supradoze, scrie…

- Autoritațile de control de la granița din Arad au oprit, miercuri, la vama Nadlac II opt TIR-uri incarcate cu 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand. Șoferii nu au putut prezenta documente pentru marfa respectiva, iar intrarea in țara pe la Vama Nadlac II le-a fost…

- Opt automarfare cu deșeuri au fost oprite la vama Arhiva FOTO: Poliția de Frontiera. Opt automarfare cu deșeuri au fost oprite la punctul de trecere a frontierei Nadlac 2 din județul Arad. Cele opt tiruri transportau peste 130.000 de kg de deșeuri, care constau în haine și mobilier…

- O femeie a fost injunghiata in braț de un coleg de serviciu cu care avusese o relație dar se desparțisera de puțin timp.Anunțul la 112 i-a alertat pe polițiști care au ajuns la fața locului, unde a fost chemat și un echipaj medical care i-a acordat primele ingrijiri.Incidentul violent s-a intamplat…

- Politia dintr-un oras din statul american California a publicat un videoclip in care se vede cum agenti de-ai sai imobilizeaza la sol un barbat timp de peste 5 minute, iar in urma interventiei, omul a murit, relateaza joi AFP, Reuters, dpa și Agerpres. Incidentul s-a petrecut pe 19 aprilie, in orașul…

- Noi proteste împotriva poliției au erupt duminica noaptea în orașul american Minneapolis dupa împușcarea fatala a unui tânar afro-american oprit de ofițeri în trafic, relateaza NBC News.Incidentul a avut loc dupa mai multe zile în care protestatarii anti-poliție…