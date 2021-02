Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta rusesc Su-24 a fost filmat duminica zburand la joasa altitudine și la foarte mica distanța de distrugatorul american USS Donald Cook, care participa alaturi de alte nave la exerciții in Marea Neagra, scrie Agerpres, preluand Stars and Stripers.

- SUA trimit o treia nava militara in Marea Neagra, intarindu-si prezenta in regiunea strategica. Distrugatorul USS Porter a intrat in Marea Neagra cu o patrula de rutina, pe 28 ianuarie, alaturandu-se distrugatorului USS Donald Cook si petrolierului de completare USNS Laramie, a anuntat marina americana…

- Cel putin patru membri ai echipajului unei nave cargo sub pavilion rusesc au murit, duminica, dupa ce vasul s-a scufundat in Marea Neagra, in largul coastelor Turciei, a anuntat guvernatorul provinciei Bartin, Sinan Guner. “La bordul navei se aflau 13 persoane, toate cu cetatenie rusa. Vasul…

- Dislocarea unui detasament format din drone de lupta MQ-9 Reaper si aproximativ 90 de militari din cadrul Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, pentru urmatoarele luni, in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii nu a ramas fara ecouri la Moscova.

- Distrugatorul american de rachete „USS Donald Cook” (DDG-75), avand la bord o arma dirijabila de rachete, se indreapta spre Marea Neagra, pentru patrulare, informeaza Flota a șasea a Forțelor Marine Militare ale SUA. „Navele Forțelor Marine Militare ale SUA patruleaza in mod regulat in aceste…

- Fortele aeriene taiwaneze au consemnat la sol flota de avioane de lupta F-16 dupa ce au pierdut un aparat de acest tip in timpul unei misiuni de antrenament, a anuntat miercuri presedinta Tsai Ing-wen, intr-o perioada de inmultire a misiunilor de interceptare a unor avioane chineze, transmite Reuters,…

- Doua persoane au murit, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit astazi in timp ce incerca sa aterizeze fortat pe un camp din apropiere de Moscova. In urma impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc.Pilotul si un pasager al aeronavei au murit carbonizati.