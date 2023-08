Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 73 de persoane din Republica Moldova, care mergeau in vacanța in Bulgaria, s-a ciocnit cu o remorca de TIR oprita pe marginea drumului. Accidentul s-a produs intre localitatile Insuratei si Baraganu. 22 de persoane au fost ranite, printre ele fiind și copii, transmite digi24.ro .

- Un autocar la bordul caruia se aflau 60 persoane, cetateni moldoveni si romani, a luat foc pe autostrada de centura a Vienei – A21 -,... The post A luat foc un autocar in care erau romani și moldoveni care mergeau din Spania in Romania și Moldova. Poliția austriaca: nicio persoana nu a avut de suferit…

- Cinci persoane au fost ranite astazi intr-un accident produs in localitatea Baișești din Romania. Potrivit anchetei polițiștilor, un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism de model Mercedes Benz, a ajuns intr-o succesiune de doua curbe, sector prevazut cu marcaj continuu,…

- Un autocar de pe ruta Balți- Odesa, cu 25 de pasageri la bord, s-a lovit noaptea trecuta cu un camion, in Ucraina. In urma impactului, 11 persoane au fost ranite, dintre care 6 copii, a transmis UNN cu referire la Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei. In legatura cu informația aparuta in spațiul…