Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi concurenti de rang inalt au intrat in cursa sambata seara pentru a-i succede lui Boris Johnson in postul de prim-ministrul al Marii Britanii, inclusiv fostul ministru al sanatatii Savid Javid, ceea ce face ca numarul total al candidatilor sa creasca la opt, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Boris Johnson, dupa demisia sa, il asigura pe Zelensky ca Londra va continua sa furnizeze Kievului arme defensive „atata timp cat va fi necesar”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Mmacron impotriva tentatiei unei solutii negociate ”acum” in Ucraina, cu Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un ”dictator”, cu riscul de a prelungi ”instabilitatea mondiala”, anunta Guvernul britanic,…

- Rusia si-”a pierdut deja pe plan strategic” Razboiul in Ucraina si ”nu va prelua niciodata controlul” asupra Ucrainei, este de parere seful Statului Major Interarme britanic, amiralul Tony Radakin, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un oficial din Marea Britanie a anunțat ca Rusia a preluat controlul asupra celei mai mari parți a orașului ucrainean Severodonetsk din estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Este "probabil" ca Rusia sa fi pierdut "o treime" din forțele terestre pe care le-a angajat pentru invazia Ucrainei, a declarat Ministerul britanic al Apararii (MoD), informeaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Saizeci de persoane au fost ucise sambata in bombardamentul unei scoli din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inainte de inceperea ofensivei militare a Rusiei in Ucraina, Kira Obedinski era o fata de 12 ani vesela si iubita. Acum, orfana, ranita si singura intr-un spital controlat de rusi in estul Ucrainei, ea a devenit un involuntar un pion in razboiul informational al Moscovei, noteaza cnn.com. Fii…