- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la cinci adrese din județul Ilfov, printre care la sediul Primariei din Ștefaneștii de Jos. Ancheta vizeaza un caz de viol, victima fiind minora. Potrivit unor surse judiciare, sunt in desfașurare cinci percheziții, intr-un dosar de viol și de alte infracțiuni.…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Situație incredibila la cabinetul unei senatoare AUR. Polițiștii au deschis o ancheta dupa ce aceasta s-a trezit cu un șarpe legat de ușa. Șarpele a fost legat de ușa cabinetului Rodicai Boanca din Slobozia. “AUR a rascolit cuibul de vipere al politrucilor care au supt țara asta de toata vlaga! Deranjeaza…

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars doua TIR-uri. La fata locului intervin 5 autospeciale de…

- Curtea de Apel Pitesti a decis, joi, sa inlocuiasca masura arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu pentru cei doi politiști cercetati pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului de 63 de ani, care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa. Instanta…