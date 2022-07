Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi ministri au demisionat joi din guvernul condus de Boris Johnson, care a pierdut deja aproape 50 dintre membrii aparatului guvernamental. Premierul conservator refuza in continuare sa plece din Downing Street 10, invocand „mandatul colosal” primit de la alegatori.

- Ministrul Finanțelor, Rishi Sunak și secretarul pentru Sanatate, Sajid Javid, au demisionat din guvernul Regatului Unit, intr-o lovitura dubla pentru Boris Johnson, care a starnit furia in Partidul sau Conservator.

- Guvernul Marii Britanii ia in considerare ipoteci pe 50 de ani, care ar putea trece din generație in generație, pentru a pune capat crizei imobiliare, potrivit Sky News. Proprietarii de locuințe ar putea contracta in curand credite ipotecare pe o perioada de 50 de ani, care sa fie transmise copiilor…

- Mai multe fotografii au fost publicate luni de presa britanica, care-l surprind pe premierul Boris Johnson in timp ce consuma alcool la o adunare care ar fi avut loc in timp ce Regatul Unit se afla in timpul celui de-al doilea lockdown, in noiembrie 2020, la Downing Street. Premierul a negat anterior…

- Parlamentul britanic a declansat, joi, o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Parlamentarii au aprobat o motiune prin care se cerea…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson si-a cerut scuze ”fara rezerve” in fata Parlamentului marti dupa ce a primit o amenda pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID, fara a convinge insa opozitia, care i-a cerut din nou demisia, relateaza AFP. Johnson a afirmat ca nu s-a gandit „nici in epoca, nici…

- Premierul britanic, Boris Johnson, se afla, sambata, la Kiev, unde are o intalnire cu Volodimir Zelenski. Anuntul a facut, pe Twitter, de Ambasada Ucrainei la Londra, oficialii postand o fotografie, alaturi de mesajul ”Supriza!”. Nu au fost oferite informatii suplimentare cu privire la vizita neanunțata…