VIDEO - TV NEWS BUZAU - "RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta. "Proiectele PNL in domeniul social si in cel al educatiei!" - Andreea Petrosel, reprezentant TNL Buzau

- O emisiune mai mult decat interesanta la TV News Buzau – “RAPORT SPECIAL”, cu Iulian Gavriluta si deputatul Nicolae Roman - "Voi stiti ce mai fac parlamentarii vostri? Declaratii politice". Pe langa actualitatea parlamanetara si declaratiile politice s-au discutat si despre ultimele evenimente politice…

- Sistemul poate fi invins! Infractorii cu gulere albe sau negre de minciuni, pot sa fie facuti sa plateasca hotiile! In editia de joi 28 septembrie 2023 a emisiunii “Raport special”, la TV News Buzau, Iulian Gavriluta l-a avut ca invitat pe neobositul Sorin Udrea activist civic si presesintele asociatiei…

- In editia de luni 18 septembrie a.c. a emisiunii “Raport special”, Iulian Gavriluta l-a avut ca invitat in platoul TV News Buzau pe deputatul Nicolae Roman. A inceput o noua sesiune parlamentara si alesul buzoian ne-a prezentat principalele directive pe care le sustine in perioada urmatoare in Parlament.…

- Cea mai activa institutie culturala din Buzau – Muzeul Judetean isi prezinta evenimentele de toamna, la TV News Buzau – “Raport special”, cu Iulian gavriluta si Dr. Daniel Costache, manager. S-au discutat atat problemele curente legate de evenimentele imediat urmatoare, statistici, cat si unele lucruri…

- Ce legatura exista intre cainii fara stapan din Buzau si mafia locala (Primarie, DSVSA, Politie, Politie Locala, GDM, etc)? Dezvaluiri incendiare la TV News Buzau – “Raport special”, cu Iulian Gavriluta si Sorin Udrea. Tema emisiunii de ieri 11.09.2023, a fost - "MAFIA MAIDANEZILOR! BUZAU - ORAȘ DESCHIS…

- O editie incendiara la TV News Buzau – “Raport special”, cu Iulian Gavriluta! Invitatul din platou – Adrian Robertin Dinu a reusit sa realizeze, fara perdea, un tablou al evenimentelor prezente si posibil viitoare din anul 2024 – an plin de alegeri electorale. Printre altele s-a vorbit side unica solutie…

- Dezvaluiri despre ultima tragedie – explozia de la Crevedia si urmarile ei! Invitatul lui Iulian Gavriluta – Dan Mihalascu, fost subofiter operativ principal al ISU Buzau, acum in rezerva a fost invitatul lui Iulian Gavriluta la “Raport special” de la TV News Buzau. S-au spus multe lucruri despre sistem…

- Ce rol au Institutiile de cultura in societatea contemporana si ce se afla in spatele programelor si evenimentelor de la Muzeul Judetean? Posibile raspunsuri in emisiunea de ieri de la TV News Buzau - “RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta si Dr. Daniel Costache, manager MJB. Tema - "Impactul institutiilor…