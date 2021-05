Stiri pe aceeasi tema

- Gene Bates, directorul echipei BikeExchange, a fost exclus din Turul ciclist al Italiei dupa ce a fost gasit responsabil pentru ca l-a lovit pe belgianul Pieter Serry (Deceuninck Quick Step) in etapa de joi, fiind la volanul masinii care a produs accidentul, transmite EFE. Serry, care…

- La ora 10.50, o tanara de 28 de ani din Desești a condus autoturismul din direcția Baia Mare inspre Sighetu Marmației, iar cand a ajuns in localitatea Desești, pe D.N. 18 a surprins și accidentat un barbat de 63 de ani din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului public. In urma evenimentului…

- O mașina a fost avariata azi, 10 mai, pe strada George Cosbuc din Satu Mare. Șoferul (ori soferita) și-a continuat drumul, fara sa incerce sa ia legatura cu proprietara mașinii. „Buna ! Astazi, cineva mi-a lovit masina pe strada George Cosbuc. Desi aveam numarul de telefon afisat la bordul masinii,…

- Echipa ciclista belgiana Deceuninck Quick-Step, angrenata in Turul Italiei, a confirmat ca se va desparti la final de sezon de sprinterul irlandez Sam Bennett, care de anul viitor va purta cel mai probabil tricoul echipei germane Bora Hansgrohe, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Patrick Lefevere,…

- Accident in cartierul piteștean Craiovei. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca, un tanar de 21 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism dinspre Bradu catre centru, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui barbat de 53 de ani,…

- Doi ani a așteptat barbatul de 43 de ani din landul Baden-Wurttemberg, Germania, sa-i soseasca bolidul de vis, un Ferrari F8, modificat pe comanda intr-un atelier specializat din Berlin. Sambata, 13 martie, omul și-a primit mașina și a facut primul drum. Era sa fie și ultimul, scrie ziarul elvețian…

- Cum sa o faci lata de tot, ca sa fii sigur ca la final nu mai ai nicio scuza? Știe un adolescent de 17 ani din Timișoara, care are o poveste demna de un film de acțiune. Baiatul a furat o mașina dintr-o parcare din Timișoara. Asta nu e tot, el s-a urcat baut la... View Article

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, marți, in jurul orei13.30, la Micești, pentru asigurarea de masuri PSI la un accident rutier, produs pe strada Zlatnei, unde autoturism a lovit o conducta de gaz. Din fericire, nu sunt victime, anunța ISU. Post-ul O mașina a lovit o conducta de gaz, la…