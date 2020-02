VIDEO Turcia: Bilanțul celor două avalanșe de săptămâna acesta a crescut la 41 de morți Doua avalanșe care au avut loc la o zi distanța una de alta, marți și miercuri, în estul Turciei a lasat în urma 41 de morți, potrivit unui nou bilanț de joi. Mulți dintre cei decedați erau persoane care s-au dus miercuri sa scoata de sub nameții de zapada oamenii care fusesera surprinși de avalanșa în prima zi, relateaza AFP.

Marți seara, o prima avalanșa s-a produs în Bahçesaray, în provincia Van, surprinzând un microbuz care transporta 15 pasageri. Cinci persoane au murit, iar opt au fost ranite în timp ce doua persoane au fost date disparute.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

