Stiri pe aceeasi tema

- “Trenurile Soarelui” care asigura legatura directa intre Capitala, marile orașe din țara cu Constanța – Mangalia vor fi puse in mișcare incepand cu data de 11 spre 12 iunie. Din data de 25 iunie trenurile spre Litoralul Romanesc vor fi suplimentate cu inca 40. „Pentru ca toate regiunile tarii sa poata…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru cea mai mare parte a țarii, dar și o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente. Atenționarea cod galben este valabila incepand de luni, 31 mai, ora 12.00, pana marți, 1 iunie, ora 21.00. In intervalul menționat, in Dobrogea,…

- Doi tineri in varsta de 22 si 23 de ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, striviti intr-un Audi distrus la peste 100 de km/h, intr-un accident produs la intrare in Medgidia, judetul Constanta. Cei doi tineri se aflau intr-un autoturism marca Audi si se deplasau pe strada Lupeni de la intrare…

- Romania’s organised crime prosecution body, DIICOT on Thursday announced that 1.4 tons of heroin were found at the Black Sea port in Constanta, which officials called the second-largest haul of the drug in EU territory in recent years, according to Balkan Insight. The illegal cargo was discovered on…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua mașini s-au lovit intr-o intersecție din Constanța și au cazut intr-o groapa la care se efectueaza lucrari. Accidentul s-a produs in intersectia bulevardului Tomis cu Soveja, din municipiul Constanta. In zona, se efectueaza mai multe lucrari.…

- Masurile de relaxare vor fi aplicate in doua etape: de la 1 Iunie și de la 1 August, a declarat premierul Florin Cițu care se afla azi la Constanța. La inceputul lunii iunie va fi eliminata masura portului maștii de protecție pe plaja. „Cred ca pentru 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in jurul orei 1.55, apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism, in…

- Procurorii DIICOT au prins, miercuri, mai mulți proxeneți din Tulcea, care obligau fete sa se prostitueze in strainatate. La percheziția unuia dintre șefii gruparii, oamenii legii au fost uimiți de luxul ostentativ expus de proxenet – sigla Versace, aurita, era expusa pe podele, pe toți pereții, inclusiv…