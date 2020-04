Stiri pe aceeasi tema

- Un politist si-a pierdut viata la Napoli, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier ce s-a produs dupa o tentativa de jaf esuata, de care, potrivit presei italiene, s-ar face vinovati indivizi de etnie roma.In incidentul care s-a produs in cursul noptii, hotii au intrat…

- Dupa 42 de zile, numarul persoanelor internate la Terapie intensiva a scazut sub 2.000. Alte 333 de decese au fost inregistrate intr-o zi, a anuntat Protectia Civila , scrie La Repubblica.In prezent, la Terapie intensiva sunt mai putin de 2% dintre bolnavi, scrie news.ro. Citește și: Alerta!…

- Peste 4.500 de persoane au fost verificate de politisti, in judetul Braila, in ultimele trei zile, pentru a se vedea daca respecta masurile si interdictiile de deplasare, potrivit informatiilor furnizate, luni, de Institutia Prefectului.In ceea ce priveste sanctiunile, in perioada 24-26 aprilie,…

- Uniunea Teatrala din Romania lanseaza biblioteca virtuala „Cea mai buna piesa romaneasca”. Textele inscrise in concursul de dramaturgie vor fi disponibile pe platformele UNITER, anunța MEDIAFAX.Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) isi restructureaza proiectele si vine in intampinarea iubitorilor…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța că un angajat al Penitenciarului Botoșani a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2."Odată cu apariția primelor simptome, acesta a informat conducerea unității și nu s-a mai prezentat în serviciu (21.04.2020).…

- O platforma stiintifica dedicata Covid-19 a fost lansata de Institutul Cultural „Yunus Emre”, care invita specialisti din intreaga lume sa contribuie cu articole, opinii si sugestii, potrivit news.ro.Platforma face parte din Proiectul de Cooperare Academica si Stiintifica din Turcia (TABIP),…

- Un preot din judetul Galati a organizat o slujba pentru ploaie pe un camp situat in apropierea unei localitati. La rugaciune au participat ajutoarele preotului si primarul comunei. Oamenii spun ca doar Dumnezeu ii mai poate ajuta sa treaca peste perioada de seceta.Slujba religioasa inedita…

- O tanara din Cugir, județul Alba, este cercetata penal dupa ce a organizat acasa o petrecere la care au participat noua persoane, aceasta fiind acuzata ca a creat cadrul pentru o eventuala transmitere a infecției cu noul virus, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul…