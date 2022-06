VIDEO. Tragedie în Iran. Cel puţin 17 morţi și zeci de răniți, după ce un tren de pasageri a deraiat Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost transferate […] The post VIDEO. Tragedie in Iran. Cel putin 17 morti și zeci de raniți, dupa ce un tren de pasageri a deraiat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

