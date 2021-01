Stiri pe aceeasi tema

- Sir Tom Jones va lansa un nou album anul acesta, dupa ce in timpul izolarii la domiciliu, impusa la nivel global de pandemia de coronavirus, a adunat o mulțime de materiale pe care le-a pus cap la cap. Starul in varsta de 80 de ani a declarat pentru ‘Jools Holland’s Annual Hootenanny’, potrivit contactmusic.com:…

- Un lockdown trebuie sa fie reintrodus in intreaga Anglie in termen de 24 de ore, a declarat duminica seara liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Keir Starmer, potrivit politico.eu. Starmer i-a solicitat premierului Boris Johnson sa inaspreasca restrictiile in scopul limitarii raspandirii COVID-19…

- Anunțul a fost facut chiar de cantareț, dupa ce a cantat in emisiunea „Jools' Annual Hootenanny” de Anul Nou.„Mi-am facut vaccinul deja. Acesta e un avantaj la varsta de 80 de ani, esti primul la rand pentru un vaccin. A fost bine, a fost ca si cand as fi primit un vaccin antigripal”.Intrebat, in gluma,…

- ​​Autoritatile israeliene au anuntat joi al treilea lockdown în mai putin de doua saptamâni pentru a stopa o cresterea infectiilor cu noul coronavirus, la câteva zile dupa lansarea campaniei de vaccinare la nivel national, scrie AFP.Miercuri, ministrul Sanatatii a confirmat de…

- Starul rock’n’roll Marty Wilde este una dintre primele celebritati care se vaccineaza contra Covid-19, potrivit The Guardian. Starul anilor 1950, cunoscut pentru melodia "Teenager in Love", va primi doza joi, anunța news.ro. Vaccinurile au inceput sa fie administrate marti in 70 de huburi…