- UPDATE 2: Mai mulți manifestanți care il susțin pe Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului de la Washingon. Sesiunile care aveau loc la Senat și Camera Reprezentanților au fost amanate din cauza tensiunilor dintre manifestanți și forțele de ordine. Parlamentarii s-au adunat sa confirme alegerea…

- Politia a ordonat, miercuri, evacuarea mai multor cladiri ale Congresului american, in timp ce manifestanti sustinatori ai lui Trump au protestat fata de validarea victoriei lui Joe Biden in fata capitoliului, scrie AFP. Politia Capitoliului a ordonat personalului Congresului sa evacueze cladirea…

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- Mai mulți republicani au anunțat, sambata, ca se vor opune certificarii de catre Congresul SUA a rezultatului alegerilor prezidențiale saptamana viitoare. Aceasta este o ultima tentativa de contestare a victoriei lui Joe Biden, informeaza AFP, citata de Agerpres.Primul care și-a exprimat intenția de…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa spuna daca are încredere în ministrul sau de justiție Bill Barr, care a spus ca nu a gasit suficiente fraude pentru a invalida victoria prezidențiala a lui Joe Biden, potrivit AFP.„Nu a facut înca nimic”, a spus…

- Documente declasificate ale guvernului american publicate de organizatia National Security Archive (NSA) dezvaluie evaluari facute de Administratia presedintelui american Richard Nixon in noiembrie 1970, dupa victoria socialistului Salvador Allende in alegerile din Chile, si rolul

- Joe Biden, candidat democrat la președinția SUA s-a apropiat și mai mult de victorie. Avansul sau asupra președintelui Donald Trump a crescut la 7.248 de voturi fața de 4.430 cu cateva ore mai devreme, conform CNN. Fiindca diferența este foarte mica, mai mult ca sigur se vor renumara voturile in Georgia,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare „o frauda majora” in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, „in ceea ce ma priveste”, „am castigat deja”, desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…