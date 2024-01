Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au fost prezente ieri dupa-amiaza la microrevelionul PNL Turda, care a fost organizat la Milexim Ballroom. Iar distracția s-a intins pana tarziu, in noapte. Amfitrionul intalnirii a fost MC Adrian Soporan, care a intreținut atmosfera și a facut legatura intre diversele momente…

- Parlamentarii rusi au pregatit un proiect de lege care permite confiscarea banilor si a proprietatilor persoanelor care raspandesc „in mod deliberat informatii false” despre fortele armate ale tarii, a anuntat sambata presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), relateaza Reuters,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) desfasurata la Cluj, ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa intre la guvernare dupa alegerile din acest an, pentru ca actualul guvern „nu are viziune, nu are curaj si nu are bun simt”.…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…

- Președintele a promulgat legea care crește veniturile angajaților Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform legii, salariile și alte drepturi ale personalului CNAS și al caselor de asigurari vor fi stabilite conform nivelului maxim de salarizare aflat in plata pentru funcțiile din cadrul…

- Președintele rus, Vladimir Putin, iși face campanie vizitand copiii bolnavi. Miercuri, el a fost filmat in timp ce incerca sa stea de vorba cu un copil internat cu o boala grava. In ciuda incercarilor liderului de la Kremlin de a avea un dialog cu baiatul, acesta a refuzat sa vorbeasca și s-a ascuns…