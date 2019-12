Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita moarta, sambata dimineața, intr-un parc din Sectorul 6 din București, informeaza Poliția Capitalei. Sesizarea a venit prin apel la 112, iar corpul femeii a fost transportat la INML, polițiștii incercand sa afle ce s-a intamplat, transmite Mediafax.Sambata dimineața,…

- RADET anunța ca bucureștenii care locuiesc in zona cuprinsa intre Bulevardul Energeticienilor, strada Fizicienilor, Calea Vitan si Soseaua Mihai Bravu, din Sectorul 3 al Capitalei, alimentata de Magistrala II Sud, raman, timp de trei zile fara apa calda și caldura. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Nicola Rattray, o tanara in varsta de doar 18 ani, mama unei fetițe, a murit subit. Tanara era o pugilista talentata. Ea a murit vineri, dupa ce, cu o seara inainte, a urcat ultima oara in ring. Dupa ce a nascut, ea a luat un an de pauza, dar apoi a inceput iar sa boxeze, […] Post-ul O pugilista in…

- Dan Antonescu a spus, la Antena 3, ca ”sunt luate in calcul doua variante - sinucidere și crima- plus o a treia: moarte accidentala, iar punga sa fi fost folosita pentru a se apara de ploaie”. Insa, se pare, potrivit specialistului criminolog, ca iese din calcul ultima varianta. ”S-ar putea…

- Un barbat a oprit un șofer care a urcat la volan beat crița și a vrut sa porneasca pe strazile din capitala. Șoferul nu putea nici sa vorbeasca, atat era de afectat. Potrivit barbatului care l-a oprit pe individ, totul s-a intamplat in curtea unui bloc de locuit din sectorul Rașcani al capitalei. Individul,…

- Dana Leonte, romanca gasita moarta in Spania, dupa trei luni de cautari, cel mai probabil a fost ucisa cu o bata de baseball, afirma anchetatorii. Asta, dupa ce investigația a dus la descoperirea unei bate care avea mai multe urme incriminatorii.

- Adriana, fetița de 11 ani disparuta de acasa și gasita moarta, a fost ucisa la 30 de minute dupa ce a fost rapita, potrivit declarațiilor facute de procurori și criminaliști. Aceștia exclud, insa, varianta ca ar fi fost ucisa de mai multe persoane.

- O femeie, care ducea o lupta grea cu anxietatea, a murit in urma unor probleme cardiace, dupa ce a consumat droguri. Shabina Miah (33 de ani) se afla intr-o perioada foarte dificila a vieții ei, iar stare...