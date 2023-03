Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a replicat avertismentelor formulate de SUA impotriva unei eventuale decizii a Beijingului de a livra armament Moscovei in conflictul din Ucraina, potrivit The Kiew Independent. Ministrul (foto) a pus pe același plan orice posibil viitor sprijin militar al Chinei…

- Janet Yellen, secretarul american al Trezoreriei, a reiterat, joi, avertismentele Administratiei Joseph Biden adresate Chinei, cerand Beijingului sa nu furnizeze asistenta militara Rusiei si sa nu faciliteze evitarea sanctiunilor internationale.

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- Miron Mitrea susține faptul ca este puțin probabil ca China sa se implice in vreun fel in conflictul din Ucraina, nici cu livrare de arme catre Rusia. Mitrea crede ca este doar o retorica a americanilor care se afla intr-un adevarat razboi economic cu China."China are probleme economice majore. E o…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- UPDATE Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au reafirmat, marti, condamnarea vehementa a invaziei militare ruse in Ucraina si intentioneaza sa contracareze riscurile de securitate generate de Rusia si „provocarile” Chinei. „In momentul de fata, ne confruntam cu cea mai grava amenintare la adresa…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a reface stocurile dupa ce au aprovizionat Ucraina, a declarat seful agentiei de aparare a blocului european, care avertizeaza ca Statele Unite s-ar putea sa nu fie intotdeauna capabile sa protejeze Europa de amenintari, relateaza Reuters.…