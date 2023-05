Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii din Dolj protesteaza astazi, timp de 2 ore, in Piața Mihai Viteazul din Craiova, in fața Prefecturii Dolj. Sutele de profesori adunați au cantat „O lume minunata” pentru Klaus Iohannis, melodie a artistului Mihai Constantinescu cu care a fost intampinat președintele de un cor de copii, joi,…

- Proteste uriașe ale profesorilor au loc in aproape toate marile orașe ale țarii. Sute de profesori au ieșit in strada la Sibiu și Craiova. Este a cincea zi in care marea majoritate a profesorilor din țara se afla in greva generala, iar situația ramane deocamdata incerta. In timpul protestului de la…

- Peste 1.000 de cadre didactice protesteaza, vineri dimineața, la Sibiu, la o zi distanța de colegii lor care au ieșit in strada, joi, cu zecile de mii, in Capitala și in mai multe orașe din țara și dupa vizita oficiala a lui Klaus Iohannis și a președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier. „In data…

- Un grup de copii aduși la Sibiu, la vizita pe care Klaus Iohannis a facut-o alaturi de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cantat o veche melodie compusa de Mihai Constantinescu, inainte de Revoluția din 1989, „O lume minunata”. Chiar daca elevii nu sunt la cursuri pentru ca profesorii…

- Doua cadre medicale, inclusiv un medic primar, din Craiova, au fost prinse in flagrant cand luau mita pentru o pensionare medicala. Direcția Generala Anticorupție Dolj i-au prins pe doctor și pe un alt angajat in timp ce primeau 1000 de euro pentru obținerea unui dosar de avizare a pensionarii. Cel…

- Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri…

- Armata Romana va construi patru centre militare pentru tratarea raniților de pe front. Este vorba despre pavilioane ce vor fi ridicate in cadrul spitalelor militare din Brașov, Sibiu, Craiova și Pitești. Aceste pavilioane presupun investiții foarte mari care vor fi facute in perioada urmatoare pentru…