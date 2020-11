​VIDEO SUA: Statul Mississippi îşi retrage în mod oficial fostul steag confederat şi sclavagist Cetatenii din Mississippi s-au pronuntat în favoarea abandonarii simbolului confederat de pe steagul acestui stat american, ultimul care arbora emblema Confederatiei.

În paralel cu alegerile prezidentiale, locuitorii din Mississippi au aprobat prin vot noua emblema a statului, relateaza News.ro.



Emblema aleasa este sustinuta de peste 70% din voturile numarate, potrivit CNN.



Fostul steag - care data din 1894 - urmeaza sa fie înlocuit cu un steag în culorile rosu, galben si albastru, care are o magnolie în centru.



