Stiri pe aceeasi tema

- Imagini difuzate pe Facebook au aratat cel putin o persoana aflata la pamant si alte zeci in jur care cereau ajutor. In alte imagini se vad centre comerciale cu geamuri sparte si masini de Politie. "Douasprezece persoane au fost impuscate", a scris Politia din Minneapolis pe Twitter. "Un adult…

- Continua violențele in orașul in care a murit George Floyd. O persoana a murit si 11 au fost ranite in urma unui atac armat din Minneapolis, a anuntat duminica Politia, scrie AFP. Imagini difuzate pe Facebook au aratat cel putin o persoana aflata la pamant si alte zeci in jur care cereau ajutor, scrie…

- Dupa uciderea lui George Floyd in custodia poliției, care l-a arestat pentru ca ar fi folosit o bancnota falsa pentru a cumpara țigari dintr-un magazin, Universitatea din Minnesota a luat decizia de a reduce colaborarea cu poliția din Minneapolis.„Universitatea nu va mai colabora cu poliția din Minneapolis…

- In Statele Unite au loc proteste violente dupa ce un barbat in varsta de 46 de ani a fost omorat de polițiști. Dupa protestele din Minneapolis, și in Louisville, Kentucky au avut loc astfel de manifestații. Șapte persoane au fost impușcate dintre care una este in stare critica, in timpul protestelor…

- O multime furioasa s-a adunat la Louisville - unde sapte persoane au fost ranite prin impuscare, una grav -, in semn de protest fata de uciderea unei femei de culoare prin impuscare, acasa, a anuntat vineri politia acestui oras din in Kentuky (est), relateaza Reuters.

- Sapte persoane au fost impuscate, dintre care una este in stare critica, in timpul unor proteste la Louisville (statul Kentucky) organizate dupa uciderea unei femei afro-americane, Breonna Taylor, impuscata mortal in apartamentul sau in luna martie, a anuntat vineri politia, potrivit Reuters.Situatia…

