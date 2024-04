Agresiune cu cuţitul la Gara Bruxelles-Midi. O persoană, rănită Politia belgiana anunta ca o persoana a fost ranita intr-o agresiune cu cutitul la Gara Bruxelles-Midi, luni. Un barbat a fost arestat. Potrivit politiei, agresiunea a avut loc la ora locala 5.30 (6.30, ora Romaniei). „Doua sau trei persoane sunt implicate. Una dintre ele, usor ranita, a fost retinuta. Ceilalti doi infivizi sunt cautati in continuare”, potrivit politiei, ciatata de RTL. O ancheta este in curs, in vederea stabilirii cauzelor agresiunii. Mai multi martori si-au exprimat socul pe retele de socializare, conform stirileprotv.ro. „Inca mai e sange. Sunt socata. A devenit un lucru banal”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

